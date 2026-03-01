«Паники нет»: В альянсе турагентств рассказали, куда летят россияне, отказавшиеся от ОАЭ

Паники у туристов, которые запланировали путешествия в Эмираты и страны рядом, нет. Хотя путёвки, билеты, направления отменяют туристы наши. На ближайшие даты, естественно, путёвки отменяются, даже автоматически, все, с полным стопроцентным возвратом денежных средств. Ближайшие даты — это сегодня, завтра, послезавтра. Пока, даже после 4 марта, мы ждём улучшения ситуации. Даже, наверное, до 8 марта будет полный возврат. А после 8 марта будем решать уже в понедельник, что делать. Будет ли рейс? Будет ли возможность улететь? Пока такие вопросы у нас. Если рейс и будет, то возвращать не будем, а будем отправлять людей.