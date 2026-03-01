Владимир Путин
1 марта, 18:02

Около 100 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи из-за ограничений

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В аэропорту Сочи задержано около 100 рейсов из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения на приём и вылет самолётов действуют более шести часов, с 13:40. Пассажиры скученно стоят возле розеток, чтобы зарядить телефоны, и занимают столики в терминале. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

49 рейсов отложены на вылет, 41 — на прилёт, ещё 10 полностью отменены. Два рейса в Москву перенесены на завтрашнее утро, аналогично ситуация с двумя рейсами в Санкт-Петербург. Рейсы в Новосибирск и столичные аэропорты Домодедово и Внуково задержаны на 8 часов. Сейчас ограничения продолжают действовать, безопасность остаётся приоритетом для персонала.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Краснодара («Пашковский») введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Вечером 1 марта Минобороны РФ сообщило, что за три часа было сбито 48 украинских дронов, 27 из них — над акваторией Чёрного моря.

