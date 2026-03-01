Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 18:03

Tasnim: Шесть сотрудников ЦРУ погибли при ударе Ирана по ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Niphon Subsri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Niphon Subsri

Шесть сотрудников Центрального разведывательного управления США погибли при ракетном ударе, нанесённом Ираном по территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в минувшую субботу. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Более того, отмечается, что ещё двое работников ЦРУ получили ранения в ходе атаки. Официальные лица США пока никак не прокомментировали эти данные.

Иранский беспилотник «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку ОАЭ в Персидском заливе
Иранский беспилотник «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку ОАЭ в Персидском заливе

Напомним, что ранее Иран нанёс ракетный удар по объекту американской разведки на территории ОАЭ. По информации иранского агентства Fars, атаке подверглась штаб-квартира ЦРУ США, расположенная в Дубае. Сведений о разрушениях и пострадавших на тот момент не поступало. Также представители США или Эмиратов пока никак не прокомментировали случившееся.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • ОАЭ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar