Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 15:49

Иранский беспилотник «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку ОАЭ в Персидском заливе

Обложка © X / IRIran_Military

Обложка © X / IRIran_Military

В рамках масштабной ответной операции «Правдивое обещание 4» иранские военные нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Объединённых Арабских Эмиратов в Персидском заливе. По данным местных источников, беспилотник типа «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку, принадлежащую ОАЭ.

Использование дронов-камикадзе «Шахед-136» является ключевым элементом иранской стратегии: эти аппараты позволяют наносить удары, одновременно истощая дорогостоящие системы ПВО противника, использующие перехватчики стоимостью в сотни тысяч и миллионы долларов.

Официальных комментариев от властей ОАЭ о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не поступало.

Иран нанёс удар по базе ВМС Франции в Абу-Даби
Иран нанёс удар по базе ВМС Франции в Абу-Даби

Ранее Минобороны Эмиратов заявило о трёх погибших в результате ответных иранских ударов. Все они — иностранцы, и россиян нет в списке. Ещё 58 человек пострадало. Позднее стало известно, что женщина и ребёнок пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Иран
  • ОАЭ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar