Иранский беспилотник «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку ОАЭ в Персидском заливе

В рамках масштабной ответной операции «Правдивое обещание 4» иранские военные нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Объединённых Арабских Эмиратов в Персидском заливе. По данным местных источников, беспилотник типа «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку, принадлежащую ОАЭ.

Использование дронов-камикадзе «Шахед-136» является ключевым элементом иранской стратегии: эти аппараты позволяют наносить удары, одновременно истощая дорогостоящие системы ПВО противника, использующие перехватчики стоимостью в сотни тысяч и миллионы долларов.

Официальных комментариев от властей ОАЭ о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не поступало.