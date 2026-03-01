Иранский беспилотник «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку ОАЭ в Персидском заливе
Обложка © X / IRIran_Military
В рамках масштабной ответной операции «Правдивое обещание 4» иранские военные нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Объединённых Арабских Эмиратов в Персидском заливе. По данным местных источников, беспилотник типа «Шахед-136» атаковал нефтяную вышку, принадлежащую ОАЭ.
Использование дронов-камикадзе «Шахед-136» является ключевым элементом иранской стратегии: эти аппараты позволяют наносить удары, одновременно истощая дорогостоящие системы ПВО противника, использующие перехватчики стоимостью в сотни тысяч и миллионы долларов.
Официальных комментариев от властей ОАЭ о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не поступало.
Ранее Минобороны Эмиратов заявило о трёх погибших в результате ответных иранских ударов. Все они — иностранцы, и россиян нет в списке. Ещё 58 человек пострадало. Позднее стало известно, что женщина и ребёнок пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби.
