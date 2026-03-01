Тысячи иранцев вышли почтить память Хаменеи, несмотря на огненные вспышки в небе

Тысячи жителей Тегерана вышли на улицы в поддержку властей Ирана. Люди собрались в память о погибшем верховном лидере Али Хаменеи. Толпа скандирует антиамериканские и антиизраильские лозунги.

В Тегеране люди скандируют лозунги, а ПВО сбивает ракеты прямо над ними. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ theglobaljournal1

В это время над городом активно работает система ПВО, сбивая ракеты. Несмотря на взрывы и тревогу, демонстранты продолжают акции протеста.

Ранее Life.ru сообщал, что здание иранской государственной телерадиокомпании в Тегеране оказалось под ударом американских и израильских вооружённых сил. По информации источника, вещание всех принадлежащих компании телеканалов продолжается в штатном режиме. Специалисты технической службы уже приступили к оценке масштабов причинённого ущерба.