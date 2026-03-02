Сенатор Карасин: Выступление Небензи на заседании СБ ООН по Ирану было жёстким

Ночное выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности получилось чётким и жёстким. Об этом рассказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», — написал Карасин.

Ключевым моментом стала реакция на обвинения США в адрес Ирана. Небензя назвал их необоснованными, напомнив, что Тегеран всегда был открыт к переговорам.

Кроме того, российский постпред выдвинул жёсткое требование к США и Израилю: немедленно прекратить агрессивные действия против Ирана. Москва настаивает на дипломатическом решении конфликта на основе международного права и готова оказать в этом всестороннее содействие.