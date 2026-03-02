Страны Персидского залива предупредили Иран о возможности ответных действий

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива пригрозили Ирану коллективным ответом. Соответствующее заявление принято по итогам экстренного онлайн-заседания глав МИД.

«Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — отмечается в заявлении.

Главы МИД аравийских монархий заявили о неделимости безопасности в регионе: безопасность каждого государства неотделима от безопасности всех остальных. В Совете также призвали Иран немедленно прекратить атаки, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. По его словам, Соединённые Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. При этом премьер подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.