Посол РФ в Норвегии сообщил, что НАТО планирует морскую блокаду России

В НАТО разрабатывают планы морской блокады России. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — отметил дипломат.

Корчунов подчеркнул, что вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России, и предупредил: недооценивать серьёзность таких противоправных поползновений нельзя. По его словам, РФ есть чем ответить на угрозы её стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики. Посол также указал, что МИД ведёт соответствующую работу на всех профильных международных площадках в тесной координации с партнёрами-единомышленниками из стран мирового большинства.

Партнёры России считают неприемлемыми неоколониальные претензии Запада на господство на море, заявил дипломат.

Ранее в Ираке был нанесён удар по объекту Североатлантического альянса. Три дрона-камикадзе атаковали базу Виктория, принадлежащую НАТО, которая расположена на территории аэропорта Багдада. Подробности инцидента пока не раскрываются. Неизвестно, сработала ли система ПВО, и есть ли пострадавшие или разрушения. Также нет информации о том, кто стоит за атакой. База Виктория используется силами НАТО для поддержки иракских сил безопасности и борьбы с террористическими группировками.