Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 03:08

За время конфликта ПВО Бахрейна сбила свыше 60 иранских ракет и 34 дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Согласно официальному заявлению бахрейнских сил ПВО, с момента обострения обстановки в регионе средства противовоздушной обороны перехватили более 60 ракет и 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана.

«С начала конфликта ПВО Бахрейна уничтожили 61 иранскую баллистическую ракету и 34 боевых беспилотника, направленных из Ирана в сторону королевства», — отмечается в документе.

МВД Бахрейна сообщило о гибели рабочего от осколков ракеты, двое ранены
МВД Бахрейна сообщило о гибели рабочего от осколков ракеты, двое ранены

Ранее Минобороны ОАЭ отчитались об уничтожении более 500 дронов и 150 ракет Ирана. В ведомстве уточнили, что с начала атак отрядами ПВО был обнаружен 541 беспилотник, 506 из них были уничтожены, 35 упали в море. По ракетам статистика не менее внушительная — зафиксировано 165 баллистических ракет, 152 перехвачены, 13 ушли на дно Персидского залива.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Бахрейн
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar