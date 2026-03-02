За время конфликта ПВО Бахрейна сбила свыше 60 иранских ракет и 34 дрона

Согласно официальному заявлению бахрейнских сил ПВО, с момента обострения обстановки в регионе средства противовоздушной обороны перехватили более 60 ракет и 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана.

«С начала конфликта ПВО Бахрейна уничтожили 61 иранскую баллистическую ракету и 34 боевых беспилотника, направленных из Ирана в сторону королевства», — отмечается в документе.

Ранее Минобороны ОАЭ отчитались об уничтожении более 500 дронов и 150 ракет Ирана. В ведомстве уточнили, что с начала атак отрядами ПВО был обнаружен 541 беспилотник, 506 из них были уничтожены, 35 упали в море. По ракетам статистика не менее внушительная — зафиксировано 165 баллистических ракет, 152 перехвачены, 13 ушли на дно Персидского залива.