2 марта, 03:39

Каллас объявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / EPA /ART SERVICE

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сделала заявление о расширении военно-морской миссии Aspides, зона действия которой охватывает Персидский залив, Красное море и акваторию Индийского океана. Об этом пишет агентство Reuters.

«Военно-морская миссия ЕС Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане будет усилена за счёт дополнительных кораблей с целью укрепления морской безопасности», — уточняется в публикации.

Источник агентства Франс Пресс сообщил, что состав миссии пополнится двумя французскими кораблями. На данный момент в операции задействованы три судна, одно из которых принадлежит Франции.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Кая Каллас
  • Мировая политика
  • Политика
