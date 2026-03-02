IT-специалист рассказал о рисках смены телефонного номера

Частая смена номера телефона может привести к проблемам с безопасностью. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артём Аксянов. В процессе смены нужно действовать системно и перепроверять ключевые сервисы.

По словам эксперта, операторы работают с ограниченным количеством номеров. После прекращения пользования контакт помещается на «карантин» на несколько месяцев, а затем передаётся новым абонентам. А в нынешнее время номер является ключевой вещью для доступа к жизненно-важным сервисам: банкам, рабочим сервисам и личным кабинетам. Новый пользователь номера получает возможность восстановить доступ к аккаунтам.

Кроме того, такой человек сталкивается с нежелательными звонками от коллекторов, сообщениями знакомых предыдущего владельца и претензиями по долгам. Все эти ситуации повышают риск утечки персональных данных.

По словам Аксянова, при смене номера необходимо составить список сервисов, где номер когда-либо использовался и в каждом заменить на актуальный. И в конце концов удостовериться, что ничто не пропущено.

