Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 05:35

Аэропорт Сочи спустя почти сутки начал снова принимать и отправлять самолёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya_Chistyakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya_Chistyakova

Международный аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме спустя почти сутки. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, вводившиеся ещё 1 марта днём для обеспечения безопасности полётов, сняты, сообщает пресс-служба Росавиации.

Пассажиров просят внимательно следить за статусом рейсов. Информацию можно уточнить у авиаперевозчиков по контактам, указанным в бронировании, а также через аудиообъявления в терминале.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Россиян в Таиланде призвали проверять рейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке
Россиян в Таиланде призвали проверять рейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, в аэропорту Сочи с 13:40 1 марта действовали ограничения на приём и вылет самолётов из-за угрозы атаки беспилотников. За это время было задержано около 100 рейсов: 49 — на вылет, 41 — на прилёт, ещё 10 полностью отменены.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar