Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 07:10

Более 120 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В международном аэропорту Сочи задерживается вылет свыше 120 рейсов, воздушная гавань приостанавливала работу в целях безопасности. Такие данные следуют из онлайн-табло. Ограничения на работу аэропорта были сняты только в 07:24 (по Москве) утром 2 марта.

Так, пока ещё вылететь из Сочи не могут 64 самолёта, среди них 22 — в Москву, 8 — в Санкт-Петербург, 4 — в Екатеринбург. Посадка откладывается у лайнеров из Владикавказа, Махачкалы, Москвы — всего 54 рейса.

Россияне пытаются выехать из ОАЭ на круизных лайнерах после закрытия аэропортов
Россияне пытаются выехать из ОАЭ на круизных лайнерах после закрытия аэропортов

Напомним, сегодняшним утром международный аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме спустя почти сутки. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились ещё 1 марта для обеспечения безопасности полётов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar