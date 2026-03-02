Более 120 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи задерживается вылет свыше 120 рейсов, воздушная гавань приостанавливала работу в целях безопасности. Такие данные следуют из онлайн-табло. Ограничения на работу аэропорта были сняты только в 07:24 (по Москве) утром 2 марта.

Так, пока ещё вылететь из Сочи не могут 64 самолёта, среди них 22 — в Москву, 8 — в Санкт-Петербург, 4 — в Екатеринбург. Посадка откладывается у лайнеров из Владикавказа, Махачкалы, Москвы — всего 54 рейса.

Напомним, сегодняшним утром международный аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме спустя почти сутки. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились ещё 1 марта для обеспечения безопасности полётов.