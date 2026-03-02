Владимир Путин
2 марта, 08:49
11526

Иран доложил об уничтожении базы США в Бахрейне и их консульства в Ираке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Иранское гостелевидение сообщило об уничтожении военной базы США в Бахрейне и американского консульства в иракском Эрбиле. По данным гостелерадиокомпании Ирана, оба объекта полностью разрушены в результате ударов.

Отмечается, что здание американского консульства в Иракском Курдистане теперь «непригодно для использования». По объектам ударили ракетные подразделения сухопутных и морских сил армии Ирана. Информация о возможных жертвах и пострадавших пока не поступала. Официального подтверждения от американской стороны на данный момент нет.

Ещё 39 россиян вывезли из Ирана через Азербайджан

Вместе с тем Иран продолжает бомбить Израиль и Саудовскую Аравию. Ранее Life.ru сообщал, что иранская армия нанесла удар по одному из крупнейших НПЗ в мире, расположенному в аравийском Рас-Таннуре. Эксперты считают, что из-за этого может «зашататься» мировой рынок энергоресурсов.

