Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 08:57

Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на первый рейс в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

В Абу-Даби начали регистрацию на рейсы в Москву, запланированные на сегодня. Первый самолёт в российскую столицу должен вылететь из аэропорта Заид в 14:30 по местному времени (16:30 мск).

Рейс авиакомпания Etihad Airways на самолёте Boeing 787 станет первым после закрытия воздушного пространства над ОАЭ из-за начала конфликта между США, Израилем и Ираном. На онлайн-табло аэропорта также появились данные об открытой регистрации на ряд других рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Амстердам (13:00 мск), Лондон (13:10 мск), Париж (13:20 мск).

«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами
«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами

Ранее сообщалось, что из аэропорта Абу-Даби вылетел первый самолёт после закрытия воздушного пространства над ОАЭ. Туристов начали эвакуировать грузовым бортом в Гонконг. Помимо рейса в Москву, в течение дня ожидаются вылеты в Лондон, а также в индийские города Мумбаи и Дели. В аэропорту пассажирам выплачивают компенсацию в размере 1000 дирхамов (чуть более 21 тысячи рублей).

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar