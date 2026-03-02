Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на первый рейс в Москву

В Абу-Даби начали регистрацию на рейсы в Москву, запланированные на сегодня. Первый самолёт в российскую столицу должен вылететь из аэропорта Заид в 14:30 по местному времени (16:30 мск).

Рейс авиакомпания Etihad Airways на самолёте Boeing 787 станет первым после закрытия воздушного пространства над ОАЭ из-за начала конфликта между США, Израилем и Ираном. На онлайн-табло аэропорта также появились данные об открытой регистрации на ряд других рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Амстердам (13:00 мск), Лондон (13:10 мск), Париж (13:20 мск).

Ранее сообщалось, что из аэропорта Абу-Даби вылетел первый самолёт после закрытия воздушного пространства над ОАЭ. Туристов начали эвакуировать грузовым бортом в Гонконг. Помимо рейса в Москву, в течение дня ожидаются вылеты в Лондон, а также в индийские города Мумбаи и Дели. В аэропорту пассажирам выплачивают компенсацию в размере 1000 дирхамов (чуть более 21 тысячи рублей).