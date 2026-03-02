Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 09:52

В Кремле раскрыли лишь один пункт из переговорной повестки с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва подтверждает, что вопрос гарантий безопасности обсуждается в ходе переговорного процесса наряду с другими ключевыми темами. При этом детали диалога в Кремле предпочитают не раскрывать. Такую позицию озвучил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поводом стали заявления офиса киевскогог главаря Владимира Зеленского о том, что российская сторона якобы согласна предоставить Киеву определённые гарантии.

«Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся. Даже самых разных аспектов. Не будем этого делать и дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что тема безопасности входит в актуальную повестку. По словам Пескова, она рассматривается в связке с главным вопросом — территориальным. Какие-либо подробности о ходе дискуссий или возможных формулировках будущих договорённостей он не привёл.

Не Зеленскому заключать мир с Россией, считают в Раде
Не Зеленскому заключать мир с Россией, считают в Раде

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия может принять решение о выходе из переговорного процесса по урегулированию конфликта в случае отказа Украины отвести свои войска с территории Донбасса. Определяющим станет следующий раунд переговоров, намеченный на начало марта: если Владимир Зеленский проигнорирует данный сигнал и не пойдёт на уступки, диалог может быть полностью заморожен.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar