Москва подтверждает, что вопрос гарантий безопасности обсуждается в ходе переговорного процесса наряду с другими ключевыми темами. При этом детали диалога в Кремле предпочитают не раскрывать. Такую позицию озвучил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поводом стали заявления офиса киевскогог главаря Владимира Зеленского о том, что российская сторона якобы согласна предоставить Киеву определённые гарантии.

«Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся. Даже самых разных аспектов. Не будем этого делать и дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что тема безопасности входит в актуальную повестку. По словам Пескова, она рассматривается в связке с главным вопросом — территориальным. Какие-либо подробности о ходе дискуссий или возможных формулировках будущих договорённостей он не привёл.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия может принять решение о выходе из переговорного процесса по урегулированию конфликта в случае отказа Украины отвести свои войска с территории Донбасса. Определяющим станет следующий раунд переговоров, намеченный на начало марта: если Владимир Зеленский проигнорирует данный сигнал и не пойдёт на уступки, диалог может быть полностью заморожен.