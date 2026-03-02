Франция подтвердила удар беспилотника по своей базе ВМС в порту Абу-Даби

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что французский военный объект в Объединённых Арабских Эмиратах подвергся атаке беспилотника. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже.

«Вчера ангар нашей военно-морской базы в Эмиратах был поражен в результате атаки беспилотника, целью которой был порт Абу-Даби. К счастью, ущерб был только материальным и ограниченным», — сказал министр, добавив, что жертв нет.

Агентство AFP писало о пожаре на базе после удара иранского БПЛА. Министр Вооружённых сил Франции Катрин Вотрен заявила, что французские военные находятся в состоянии максимальной готовности в связи с быстро меняющейся ситуацией.

Ранее стало известно, что Иран нанёс новые удары по американским военным базам на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников. Атакам подверглись объекты в Бахрейне, Кувейте, Абу-Даби, Дубае и Дохе. Среди целей — штаб Пятого флота США в Манаме, базы в Ираке и порт в Дубае, который используют американцы. NYT пока не располагает данными о погибших и раненых среди граждан США, однако официальные источники сообщали о трёх убитых военнослужащих.