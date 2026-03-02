Иран заявил об уничтожении трёх истребителей ВВС США

Иранские силы ПВО сбили три американских истребителя в ходе отражения атаки. Об этом сообщил представитель штаба войск ПВО «Хатам-оль-Анбия», слова которого приводит иранская гостелерадиокомпания.

«Системами ПВО сбиты три истребителя американских агрессоров в небе над регионом», — говорится в заявлении.

Подробности инцидента и район, где произошёл перехват, не уточняются. Американская сторона пока не комментировала эту информацию.

Напомним, Иран продолжает сопротивляться военной агрессии Израиля и США. Ранее иранская армия сообщила об уничтожении американской военной базы в Бахрейне в ходе одной из своих атак. Кроме того, было разрушено здание в иракском Эрбиле.