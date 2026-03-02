Axios: США с помощью переговоров «усыпили бдительность» Ирана перед атакой

Соединённые Штаты использовали переговоры с Ираном в Женеве, чтобы усыпить бдительность Тегерана перед военной операцией. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По словам одного из источников, переговорный процесс был нужен, чтобы выиграть время до новой даты удара.

«Женевские переговоры были призваны потянуть время до новой даты нанесения удара, чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является основным вариантом для Трампа», — утверждает собеседник портала.

Другой представитель Израиля придерживается иной версии. Он считает, что контакты велись искренне и при реальном прогрессе операция могла быть снова отложена. По его мнению, Белый дом оставлял за собой дипломатический вариант до последнего момента.

Высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа заявил Axios, что США и Израиль также стремились убедить руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, в отсутствии угрозы. Это, по его словам, должно было снизить вероятность ухода иранского руководства в подземные убежища.

При этом два американских чиновника отвергли версию о намеренном обмане. По их словам, несмотря на скепсис спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, «они не пытались просто обмануть иранцев».

Таким образом, внутри союзников нет единого взгляда на истинные цели женевских переговоров и их роль в возможной эскалации.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В стране объявлен 40-дневный траур. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока.