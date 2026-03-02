Владимир Путин
Вернувшемуся из плена бойцу СВО отказали в операции из-за бюрократической ошибки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Житель Урала, прошедший украинский плен и вернувшийся домой с тяжёлыми травмами, не может получить необходимую медицинскую помощь. Причиной стала бюрократическая коллизия: гражданские врачи направляют его к военным, а те не принимают без нужной бумаги. Историей бойца поделилось издание Е1.ru.

Его супруга рассказала, что мужчина заключил контракт с Минобороны добровольно, когда семья переживала трудный период. С фронта он писал письма жене и дочери, а затем на три месяца пропал — оказался в плену. Женщина уверяет, что из-за длительного отсутствия помощи переломанные конечности у супруга срослись неправильно. Сейчас он не может самостоятельно обслуживать себя.

«Он даже надеть носки сам не может. Я помогаю ему в ванну залезть и из ванны вылезти. Я вижу, что ему больно и он не может сам», — поделилась деталями быта супруга.

По её словам, у мужчины с начала года уже несколько раз случались припадки эпилепсии. В городской больнице отказываются проводить сложную операцию, мотивируя это тем, что пациент должен лечиться в военном госпитале.

Однако туда его не берут без направления из воинской части. Семья обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Там пообещали содействие в организации лечения и прохождении военно-врачебной комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов взять под личный контроль вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей, подчеркнув, что эта работа должна вестись системно и постоянно находиться в зоне внимания руководителей субъектов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

