Китайское судно у берегов Ирана столкнулось с аномалией из-за неизвестного оружия

Опубликовано видео с мостика китайского судна, находящегося у входа в Ормузский пролив, вблизи берегов Ирана. Член экипажа рассказывает о необычном поведении приборов.

Китайское судно у берегов Ирана столкнулось с аномалией. Видео © X/Eng_china5

Сообщается, что корабельные часы идут с лихорадочной быстротой. Кроме того, GPS-навигатор показывает, что судно движется со скоростью 33 узла — недостижимой для него в реальности.

Ранее сообщалось о нападении на судно в акватории недалеко от побережья Объединённых Арабских Эмиратов. Это уже вторая атака на торговое судно за воскресенье на фоне эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США. Инцидент произошёл в 50 морских милях к северу от Маската, столицы Омана. Снаряд попал в машинное отделение, вызвав пожар, который экипажу удалось взять под контроль.