2 марта, 11:40

Пять полицейских погибли и шесть ранены при ударе ВСУ в Херсонской области

Обложка © Life.ru

Украинские военные нанесли удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский», в результате чего пять полицейских погибли, шестеро были госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области.

«28 февраля 2026 года около 15:00 часов ВСУ нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский». В результате погибли пять сотрудников полиции, шестеро получили ранения», — сказано в тексте.

Семьям погибших полицейских окажут всю необходимую помощь. О состоянии пострадавших сотрудников МВД информации нет.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что при попытке выйти из окружения в Димитрове украинские военные прикрывались мирными жителями, используя их как «живой щит». В министерстве отметили, что освобождение города стало возможным благодаря профессиональным действиям группировки «Центр».

