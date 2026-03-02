Возгорание на топливном терминале после атаки ВСУ в Новороссийске ликвидировано
В Новороссийске полностью потушили пожар на топливном терминале после атаки беспилотника. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Возгорание произошло минувшей ночью в результате удара украинского БПЛА. На месте работали 38 человек и 10 единиц техники, включая специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На данный момент пожар ликвидирован, угроза распространения огня отсутствует.
Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Минувшей ночью системы ПВО отражали атаку украинских беспилотников. В ходе обстрела был повреждён топливный терминал. По последним данным, в результате удара пострадали семь местных жителей, им оказывается необходимая помощь.
