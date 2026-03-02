Возгорание на топливном терминале после атаки ВСУ в Новороссийске ликвидировано

В Новороссийске полностью потушили пожар на топливном терминале после атаки беспилотника. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание произошло минувшей ночью в результате удара украинского БПЛА. На месте работали 38 человек и 10 единиц техники, включая специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На данный момент пожар ликвидирован, угроза распространения огня отсутствует.