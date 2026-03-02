Владимир Путин
2 марта, 11:17

Возгорание на топливном терминале после атаки ВСУ в Новороссийске ликвидировано

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Urri

В Новороссийске полностью потушили пожар на топливном терминале после атаки беспилотника. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание произошло минувшей ночью в результате удара украинского БПЛА. На месте работали 38 человек и 10 единиц техники, включая специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На данный момент пожар ликвидирован, угроза распространения огня отсутствует.

Мэр Новороссийска показал разрушения после атаки дронов ВСУ
Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Минувшей ночью системы ПВО отражали атаку украинских беспилотников. В ходе обстрела был повреждён топливный терминал. По последним данным, в результате удара пострадали семь местных жителей, им оказывается необходимая помощь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

