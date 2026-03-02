Владимир Путин
2 марта, 13:23

Путину подарили книгу о гениальной операции советских разведчиков «‎Маки-Мираж»

Обложка © Kremlin.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле передал главе государства книгу «Дело «Маки-Мираж» Николая Чумакова. Она посвящена малоизвестным страницам истории советской разведки.

Операция «Маки-Мираж» считается одной из самых успешных в довоенный период. Её целью было внедрение агентуры в японские спецслужбы с 1924 года. Гениальная операция советской разведки предотвратила нападение Японии на Дальний Восток СССР. Завершилась она в 1937-м арестом более 50 японских агентов, свыше 200 пособников и белогвардейцев, контрабандистов и нарушителей границы.

Володин назвал Путина преимуществом России

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана. У главы государства на сегодня запланированы международные контакты, но детали пока неизвестны.

