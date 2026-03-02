В Госдуме пригрозили турфирмам из-за штрафов на сотни тысяч рублей за отмену туров в ОАЭ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с резкой критикой в адрес туроператоров, которые удерживают крупные суммы с граждан при аннулировании поездок в ОАЭ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Свою возмущение парламентарий высказал в беседе с Life.ru.

«С учётом ситуации на Ближнем Востоке, многие люди принимают единственно разумное решение – отменяют запланированный отпуск. Никто не обязан рисковать жизнью ради оплаченного тура в Дубай или любую другую точку региона. Безопасность – не предмет торга»— заявил Чернышов.

Он обратил внимание, что некоторые компании удерживают с граждан десятки и даже сотни тысяч рублей при отказе от туров, формально ссылаясь на условия договора. По сути же, по мнению депутата, это попытка заработать на страхе и объективной тревоге людей.

«Туристы отказываются не по прихоти и не из-за капризов. Они реагируют на реальные риски. Считаю такую практику недопустимой», — подчеркнул вице-спикер ГД.

Чернышов призвал турбизнес в условиях угрозы безопасности не прятаться за «мелкий шрифт», а предлагать клиентам гибкие решения: перенос без штрафов, полный возврат средств. По его словам, если добровольной социальной ответственности не будет, вопрос неизбежно перейдёт в плоскость законодательного регулирования.

«Безопасность граждан не может становиться источником сверхприбыли. Жизнь и здоровье людей важнее любых коммерческих интересов», — добавил парламентарий.

Напомним, что российские туристы столкнулись с проблемой при попытке аннулировать путёвки в ОАЭ на фоне ухудшения ситуации в регионе. Несмотря на реальные риски для безопасности, туроператоры отказываются возвращать полную стоимость туров и удерживают с клиентов штрафы, достигающие сотен тысяч рублей. Путешественники принимают решение отменять даже бронирования на апрель, особенно когда речь идёт о поездках с детьми. Однако компании не идут навстречу испуганным россиянам, настаивая на жёстких условиях договоров.