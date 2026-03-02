Минобороны Украины запускает аудит боевых потерь, чтобы «бороться за жизнь каждого воина». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В ведомстве начинают анализ каждой потери на поле боя. По словам министра, это поможет выявить ключевые проблемы и принять системные решения.

«Человеческий капитал — высшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина», — подчеркнул он.

Также вводятся новые меры: гарантированный ежемесячный минимум дронов для бригад, увеличение закупок FPV, перехватчиков и ударных БПЛА. Планируется масштабировать наземные роботизированные комплексы, уже тестируются альтернативы «мавикам» с искусственным интеллектом.

Главный вопрос — кто же будет за всё это платить? Ранее Life.ru рассказывал, что за четыре года международные организации перевели Киеву 171,4 миллиарда долларов. Из них 56 млрд составили прямые выплаты, а 32 млрд Украине дали в кредит.