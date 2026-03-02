Владимир Путин
2 марта, 13:51

Путин обсудил с королём Бахрейна угрозу полномасштабной войны в Персидском заливе

Обложка © ТАСС / АР

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна из-за эскалации вокруг Ирана. Хамад Бен Иса Аль Халифа является действующим председателем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом сказано на сайте Кремля.

Лидеры обменялись мнениями о ситуации, возникшей после агрессии США и Израиля. По оценке сторон, происходящее ставит регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями. Оба подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возврата к дипломатическому урегулированию.

Особо отмечено, что эскалация угрожает безопасности многих арабских стран, дружественных России. Путин подтвердил готовность Москвы задействовать все возможности для стабилизации обстановки. Стороны договорились о дальнейших контактах.

Ранее в иранской армии заявили об уничтожении военной базы США в Бахрейне и американского консульства в иракском городе Эрбиле. По объектам ударили ракетные подразделения сухопутных и морских сил армии Ирана.

