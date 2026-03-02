Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
2 марта, 14:13

Немецкие депутаты угодили в скандал из-за «смешных» фото с чемоданами жертв холокоста

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

В Германии два депутата парламента Бремена показали в соцсети фотографию, где оба весело смеются и держат в руках чемоданы, принадлежавшие жертвам холокоста. Об этом пишет газета Bild. После скандала изображение было удалено авторами.

Депутаты Катарина Кэлер (СДПГ) и Саханим Гёргю-Филипп («Зелёные») устроили фотосессию с экспонатами выставки, организованной в стенах бременского парламента с целью показать зверства нацистского режима. Сразу после заседания депутаты снялись с чемоданами. Кэлер подписала пост: «На сегодня хватит». По её мнению, это должна была быть смешная публикация с намёком на окончание рабочего дня. Но простые немцы и оппозиция шутку не оценили.

Кэлер и Гёргю-Филипп извинились за «конфуз» и удалили пост. В самой фракции «Зелёных» уже пообещали обсудить «ошибку», допущенную парламентарием, и принять по итогу дискуссии решение.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа нацистами и оскорбление памяти жертв. Документ дополняет статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, вводя наказание за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также за публичное отрицание самого факта геноцида и оскорбление памяти погибших.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
