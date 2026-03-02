Зеленский узаконил похищение детей у родителей под видом эвакуации
«Белый Ангел». Фото © МВД Украины
Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет эвакуировать детей с территорий активных или возможных боевых действий даже при отказе родителей. Документ, легализующий похищение ребят, направлен на защиту несовершеннолетних в условиях военного времени, уверяют в Верховной раде.
«Документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей», — объявили в украинском парламенте.
Ранее стало известно, что сотрудники подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины похищает детей из Краматорска и Дружковки в ДНР, разлучая семьи. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна.
