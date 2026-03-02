Владимир Путин
2 марта, 14:35

Зеленский узаконил похищение детей у родителей под видом эвакуации

«Белый Ангел». Фото © МВД Украины

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет эвакуировать детей с территорий активных или возможных боевых действий даже при отказе родителей. Документ, легализующий похищение ребят, направлен на защиту несовершеннолетних в условиях военного времени, уверяют в Верховной раде.

«Документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей», — объявили в украинском парламенте.

На Украине принудительно эвакуируют тысячи детей из прифронтовых сёл
На Украине принудительно эвакуируют тысячи детей из прифронтовых сёл
Ранее стало известно, что сотрудники подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины похищает детей из Краматорска и Дружковки в ДНР, разлучая семьи. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна.

