Зеленский узаконил похищение детей у родителей под видом эвакуации

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет эвакуировать детей с территорий активных или возможных боевых действий даже при отказе родителей. Документ, легализующий похищение ребят, направлен на защиту несовершеннолетних в условиях военного времени, уверяют в Верховной раде.

«Документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей», — объявили в украинском парламенте.

Ранее стало известно, что сотрудники подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины похищает детей из Краматорска и Дружковки в ДНР, разлучая семьи. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна.