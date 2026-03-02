Стали известны характеристики новой российской ракеты «Изделие 30»

Военный блогер Кирилл Фёдоров раскрыл характеристики нового российского боеприпаса, который уже успели применить в зоне спецоперации. Речь идёт о крылатой ракете воздушного базирования «Изделие 30» с судовой навигацией. Военкор в Telegram-канале «Война История Оружие» поделился данными, почерпнутыми из украинских источников.

«Ракета имеет размах крыла около 3 метров, боевую часть массой 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров. Первые случаи применения были зафиксированы в конце прошлого года», — пишет Фёдоров.

По утверждению украинской стороны, снаряд создавался как более дешёвая замена стратегической ракете Х-101, которую используют бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Удешевление производства, вероятно, позволит расширить арсенал средств поражения и увеличить частоту их применения. На Украине заявляют, что ВС РФ уже наносят удары этой ракеты. С их слов, снаряд сняли на фото.

Ранее сообщалось, что российские учёные работают над созданием «неудержимой гиперзвуковой ракеты», которая может стать мощнее легендарного «Орешника» и при необходимости долететь до Лондона всего за восемь минут. Новая ракета, которую уже называют «сыном Орешника», будет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, что позволит ей пробивать бункеры противника на глубине до 30 метров.