Мошенники продают россиянам фейковые билеты на частные джеты из ОАЭ

На фоне проблем с вылетом из ОАЭ активизировались мошенники, предлагающие россиянам билеты на частные самолёты. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, стоимость таких рейсов достигает 15 тысяч долларов. Объявления публикуют на фишинговых сайтах и в туристических чатах — выглядят они официально, но после предоплаты аферисты перестают выходить на связь.

По словам руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, вычислить мошенников несложно. Чтобы убедиться в реальности рейса, нужно позвонить в аэропорт, запросить документы у перевозчика и проверить их в открытых реестрах. По возможности стоит посетить офис компании лично.

Тем временем официальная бизнес-авиация тоже зарабатывает на кризисе. Чтобы вылететь через Оман, туристам предлагают билеты за 8,5 миллиона рублей. Места разбирают мгновенно — на ближайшие три дня все джеты раскуплены. Самый дорогой борт Hawker 800 XP вылетит завтра с восемью пассажирами на борту.

Туроператоры уже прекращают продажу туров в ОАЭ — доступны брони только на май и июнь. Приобретённые туры меняют на Египет и Таиланд.

Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и ОАЭ. Там застряли десятки тысяч россиян, у 20 тысяч из них уже истекли сроки туров. Боясь эскалации, некоторые пытаются выбраться через Оман и Саудовскую Аравию. Генконсульство РФ просит не рисковать. Отели тем временем выгоняют постояльцев — люди спят прямо на парковках.