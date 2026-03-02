Проректор РГИСИ Арвид Зеланд умер в 58 лет

В Санкт-Петербурге скончался актёр, первый проректор Российского государственного института сценических искусств Арвид Зеланд, ему было 58 лет. Трагическим известием поделились в пресс-службе учреждения. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

«1 марта 2026 года ушёл из жизни первый проректор-проректор по учебной работе, доцент кафедры актёрского искусства РГИСИ Арвид Михайлович Зеланд. Большая часть жизни Арвида Михайловича связана с театральным институтом на Моховой», — уточняется в тексте.

Зеланд окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1989 году. До 1995 года выполнял обязанности заместителя директора Учебного театра «На Моховой», а позже стал преподавать в РГИСИ. В прошлом году его повысили до первого проректора — проректора по учебной работе института.

