2 марта, 16:56

ВВС Катара сбили два иранских Су-24 и перехватили ракеты с дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Военно-воздушные силы Катара перехватили и уничтожили воздушные цели, следовавшие с территории Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны эмирата.

В заявлении ведомства говорится, что катарские лётчики сбили два бомбардировщика Су-24. Кроме того, средства ПВО перехватили семь баллистических ракет и пять беспилотников, которые были нацелены на различные районы страны.

Вчера в Катаре при падении обломков иранских ракет пострадали не менее восьми человек. Один из раненых получил тяжёлые травмы, ещё четверо госпитализированы. Влады призвали граждан и гостей страны не выходить на улицу, не приближаться к окнам и оставаться в укрытиях до минования опасности.

Юрий Лысенко
