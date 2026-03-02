ВВС Катара сбили два иранских Су-24 и перехватили ракеты с дронами

Военно-воздушные силы Катара перехватили и уничтожили воздушные цели, следовавшие с территории Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны эмирата.

В заявлении ведомства говорится, что катарские лётчики сбили два бомбардировщика Су-24. Кроме того, средства ПВО перехватили семь баллистических ракет и пять беспилотников, которые были нацелены на различные районы страны.

Вчера в Катаре при падении обломков иранских ракет пострадали не менее восьми человек. Один из раненых получил тяжёлые травмы, ещё четверо госпитализированы. Влады призвали граждан и гостей страны не выходить на улицу, не приближаться к окнам и оставаться в укрытиях до минования опасности.