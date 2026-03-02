Владимир Путин
2 марта, 18:31

Минобороны сообщило об уничтожении 13 дронов над тремя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Средства противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Боевая работа велась с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов — 11 — сбили над Белгородской областью. Один беспилотник ликвидирован в небе над Курской областью, и ещё один — над территорией Республики Крым.

Катар остановил производство СПГ из-за атак беспилотников

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами. Больше всего дронов — 67 — сбили над акваторией Чёрного моря. Ещё 66 аппаратов ликвидировали над Краснодарским краем, 23 — над Крымом. Восемь БПЛА перехватили над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской. Один беспилотник уничтожили в небе над Астраханской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

    avatar