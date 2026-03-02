Израиль нанёс пять ракетных ударов по южному пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла новую серию ударов по южному пригороду ливанской столицы — Дахии. Источник в службе гражданской обороны сообщил ТАСС, что зафиксировано не менее пяти ракетных попаданий.

По данным собеседника, целью атаки стал жилой дом. Вероятно, израильские военные рассчитывали ликвидировать одного из руководителей шиитского движения «Хезболла».

Сегодня начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир объявил о переходе к активной фазе противостояния с ливанским движением «Хезболла». По его словам, военные завершили оборонительный этап и приступили к наступательной кампании. Замир предупредил, что операция может растянуться на многие сутки — силы готовятся действовать непрерывными волнами, используя любую открывающуюся возможность.