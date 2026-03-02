КСИР заявил об атаке беспилотников на танкер в Ормузском проливе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iurii
Корпус стражей исламской революции сообщил, что два беспилотника ударили по танкеру ATHE NOVA в Ормузском проливе. Аппараты запустили с территории Ирана.
«Топливный танкер ATHE NOVA, союзник США в Ормузском проливе, продолжает гореть после попадания двух беспилотников», — говорится в заявлении.
Ранее нефтяной танкер атаковали у побережья Омана. Один член экипажа погиб. Предварительно иранский беспилотник ударил по судну MKD Fium. В Сети появилось видео пожара — над палубой поднимаются чёрные клубы дыма. Точные данные о пострадавших уточняют.
