ЕК созовёт энергетическую группу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Еврокомиссия проведёт на этой неделе первое заседание специальной энергетической группы. Эксперты оценят влияние военных действий на Ближнем Востоке на рынок Евросоюза. Об этом сообщили по итогам заседания Коллегии ЕК по вопросам безопасности.

В документе отметили, что комиссия внимательно следит за ценами и поставками энергоресурсов. Вместе с государствами-членами ЕС она созовёт энергетическую группу в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством. Первую встречу назначили на текущую неделю.

В Брюсселе подчеркнули, что речь идёт о превентивных мерах. Их цель — снизить риски резких скачков цен и возможных перебоев с поставками топлива.