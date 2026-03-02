Владимир Путин
2 марта, 19:03

Tasnim: Израиль атаковал НПЗ саудовской Aramco, чтобы обвинить Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Утренний удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Таннуре совершил Израиль в рамках операции под чужим флагом. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах Ирана, подчеркнув, что объекты саудовской компании никогда не были целями республики.

Иранская разведка прогнозирует, что следующей мишенью израильтян по аналогичной схеме может стать порт Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах, добавил собеседник агентства.

Вчера Корпус стражей исламской революции нанёс удар по американской авиабазе Black Prince в саудовском городе Аль-Хардж. Иранские военные применили ракеты и беспилотники.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

