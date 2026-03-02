Tasnim: Израиль атаковал НПЗ саудовской Aramco, чтобы обвинить Иран

Утренний удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Таннуре совершил Израиль в рамках операции под чужим флагом. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах Ирана, подчеркнув, что объекты саудовской компании никогда не были целями республики.