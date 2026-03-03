Владимир Путин
3 марта, 03:26

Эстонский бизнес на Украине идёт ко дну, владельцев заподозрили в связях с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Украинские власти приняли решение о закрытии ряда эстонских предприятий, работающих на территории страны. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

Под меры попали компания Lviv Isolator, входящая в холдинг Global Insulator Group, и девелопер Arricano Real Estate Plc. Первая занималась производством компонентов для высоковольтных линий электропередачи, что особенно актуально для украинской энергосистемы. Вторая управляет пятью торговыми центрами общей площадью около 147,6 тыс. кв. м в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

Источники утверждают, что Киев обвинил эстонских владельцев в связях с Россией, однако официальных доказательств этим обвинениям представлено не было.

Ранее стали известны главные спонсоры бюджета Украины. С февраля 2022-го по февраль 2026-го Евросоюз перевёл 88,9 миллиарда долларов: 56,9 миллиарда — прямые выплаты, около 32 миллиардов — кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Соединённые Штаты предоставили 30,2 миллиарда долларов прямой поддержки и ещё 1 миллиард под кредит.

