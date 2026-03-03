Владимир Путин
3 марта, 00:19

ЦАХАЛ ликвидировала командира «Исламского джихада» в Бейруте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Армия обороны Израиля уничтожила в Бейруте Абу Хамзу Рами — командира ливанского отделения палестинской организации «Исламский джихад». Об этом 3 марта сообщило израильское военное ведомство.

«Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Бейрута и ликвидировала Абу Хамзу Рами, командира террористической организации «Исламский джихад» в ливанском секторе», — говорится в сообщении для прессы в Telegram-канале.

Израильские военные утверждают, что Абу Хамза Рами занимал эту должность несколько лет. По версии ЦАХАЛ, он якобы отвечал за планирование и проведение сотен террористических атак — целью становились израильские солдаты и гражданские лица.

Ранее израильская авиация ударила по южному пригороду ливанской столицы — району Дахия. По одной из версий, авиация атаковала жилой дом одного из руководителей шиитского движения «Хезболла».

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Ливан
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
