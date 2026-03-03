Владимир Путин
3 марта, 00:06

Трёхкратный призёр чемпионатов России по тяжёлой атлетике Чепиков погиб на СВО

Александр Чепиков. Обложка © Telegram / БГУОР

Трёхкратный призёр чемпионатов России по тяжёлой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Брянском государственном училище олимпийского резерва, которое он окончил.

Александр был мастером спорта международного класса. В его активе — золото первенства России среди юниоров, серебро молодёжного чемпионата Европы, а также две бронзы и серебро взрослых чемпионатов страны. В училище его назвали самым сильным тяжелоатлетом в истории Брянской области.

Погибший в зоне СВО актёр Николай Ткаченко посмертно награждён орденом Мужества

Ранее в зоне спецоперации погиб футболист Сергей Петров, выступавший за евпаторийский клуб «ТаврияЭнерго» и молодёжную сборную Украины. Петров начинал карьеру в луцкой «Волыни», затем играл в первой лиге Украины за «Звезду», ФК «Львов», «Рух», «Металлист 1925» и «Агробизнес». В 2022 году он вернулся в Крым, выступал за «Алустон», позже играл в Узбекистане и завершил карьеру из-за травмы.

