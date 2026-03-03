Владимир Путин
3 марта, 02:23

MWM: Норвежские F-35A сопроводили Су-35 «Русских витязей»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Истребители пятого поколения F-35A из ВВС Норвегии сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Полёт проходил в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем. Бомбардировщики летели вместе с истребителями Су-35 четвёртого поколения из пилотажной группы «Русские витязи». Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

В материале указано, что норвежцы сопровождали российские самолёты над Баренцевым морем. При этом российская военная авиация оставалась за пределами норвежского воздушного пространства. Редакция отмечает, что Су-35 из этой пилотажной группы обычно участвуют в демонстрационных полётах на авиасалонах и военных парадах. Их редко привлекают для сопровождения стратегической авиации.

В феврале Life.ru рассказывал о полёте экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем. Минобороны подчеркнуло, что рейс был плановым и полностью соответствовал нормам международного права. На отдельных участках маршрута российские самолёты сопровождали иностранные истребители.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

