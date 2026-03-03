Турист выжил после ночи с мёртвым другом в горах Прикамья и умер после глотка воды

Поездка пятерых друзей из Уфы на снегоходах по Северному Уралу закончилась гибелью четверых. Один из них скончался сразу после глотка тёплой воды, сообщает Kp.ru.

Группа выехала из деревни Золотанка 20 февраля и должна была вернуться 24-го, но перестала выходить на связь. Сначала на отсутствие сигналов не обращали внимания, предполагая поломку или потерю пути. Однако морозы на плато достигали минус 30 градусов.

Первого марта волонтёры нашли двух туристов живыми, а в снегу лежало тело третьего. Мужчина умер от переохлаждения. Один из выживших начал приходить в себя и рассказал, что остальные направились к Дому Иванова, а вот его друга ждал более трагичный финал.

«Два человека были ещё живы, они просили пить. Им дали тёплой воды, один попил и тут же умер», — рассказал участник спасательной операции Андрей Корепанов.

Ещё двое не дошли до охотничьей избушки всего 150 метров. Из-за ветра они не смогли преодолеть этот путь и погибли. Их тела нашли в трёх километрах от места обнаружения первых троих.

Напомним, в горах Пермского края прошли поиски туристов из Уфы. Группа из пятерых экстремалов выехала из столицы Башкирии неделю назад. Добравшись до посёлка Золотанка, они пересели на снегоходы и отправились в горы. Туристы должны были вернуться ещё три дня назад, однако до сих пор не выходили на связь. Троих из них обнаружили на склоне горы Гроб.