Служба внешней разведки России рассекретила полковника Глотова в честь его 100-летнего юбилея

Служба внешней разведки России рассекретила полковника Василия Глотова, отметившего 100-летний юбилей, сообщает RG.ru. По данным издания, в годы Великой Отечественной войны он служил радистом в войсках НКВД, затем окончил пограничное училище и боролся с бандеровцами на Западной Украине.

После института радиотехники Глотов занимался технической разведкой, в том числе получением информации из посольства США в Москве. В конце 1970-х он провёл уникальную операцию: в специальных деревянных контейнерах с кислородными подушками нелегально вывез из Кабула в СССР трёх афганских министров. А позже разведчик тайно переправил обратно в Афганистан будущего главу МИД республики.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле передал главе государства книгу «Дело «Маки-Мираж» Николая Чумакова. Она посвящена малоизвестным страницам истории советской разведки.