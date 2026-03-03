Военнослужащие ВСУ в Сумской области не вывозят тела погибших и раненых с линии фронта, сообщил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, речь идёт, в том числе об иностранных наёмниках.

«Могу гарантированно сказать, что они не вывозят своих «двухсотых»… Большая часть «трехсотых» — они остаются на позициях и потихоньку умирают. В большинстве своём они даже уже не рискуют. Даже когда требуют, чтобы вывезли «трехсотых», те, кто ранее очень хорошо этой работой занимался, уже идут в отказ», — заявил Алаудинов РИА «Новости».

Командир «Ахмата» также отметил, что российские операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ у линии соприкосновения, что затрудняет эвакуацию. По его словам, военнослужащие украинской стороны якобы отказываются выдвигаться за ранеными из-за высокой угрозы поражения техники.

Ранее в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне Украины. Их нашли в доме рядом с железнодорожной станцией Куриловка. Сообщается, что погибшие были укрыты формой других военнослужащих ВСУ, а поблизости находились сожжённые элементы обмундирования.