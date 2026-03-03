Россия продала иностранцам шоколад почти на $1 млрд

Россия нарастила поставки шоколадных кондитерских изделий за рубеж — по итогам прошлого года показатель увеличился на 16%, доостигнув рекордных 985 миллиона долларов. Об этом пишет ТAСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 224 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму $985 млн. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 16% в стоимостном выражении», — сказано в тексте.

Предыдущий рекорд зафиксирован лишь в 2021 году, тогда за границу было поставлено шоколада на 864 миллиона долларов. Чаще всего российские кондитерские изделия покупают Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан. Кроме того, увеличили закупки данной продукции Армения, Китай, Грузия, Монголия. Впервые шоколад из РФ импортировали Албания и Гана. В общей сложности более 90 стран мира покупают российский шоколад по итогам 2025 года.

Ранее также сообщалось, что российский чай вновь набирает популярность на мировом рынке. В 2025 году выручка от его экспорта выросла сразу на 11% и превысила 96 миллионов долларов. Rрупнейшими покупателями стали Белоруссия (более 44 млн долларов), Казахстан (свыше 17 млн) и Азербайджан (7 млн долларов). Основным экспортным продуктом остаётся чёрный чай – его доля в структуре поставок составила 78%. На зелёный чай пришлось 16%.