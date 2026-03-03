«Северяне» прорвали границу в Сумской области и взяли село Бобылевка
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военные освободили село Бобылевка в Сумской области. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с одноимённой группировкой войск.
«В ходе решительных действий штурмовых подразделений 33 сб 80 омсбр 14 АК группировки войск «Север» националисты закарпатской 101 обр ТерО были выбиты с занимаемых позиций в селе Бобылевка (Глуховский район)», — говорится в публикации.
Отмечается, что именно из населённого пункта вдоль реки Клевень украинские подразделения вели обстрелы гражданской инфраструктуры в Курской области. Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении трёх населённых пунктов. Под контроль российских войск перешли Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике, а также село Круглое в Харьковской области. Круглое было взято подразделениями группировки войск «Север», Дробышево — силами группировки «Запад», а Резниковку освободили бойцы Южной группировки.
