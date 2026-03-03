Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 08:30

«‎Северяне» прорвали границу в Сумской области и взяли село Бобылевка

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные освободили село Бобылевка в Сумской области. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с одноимённой группировкой войск.

«В ходе решительных действий штурмовых подразделений 33 сб 80 омсбр 14 АК группировки войск «Север» националисты закарпатской 101 обр ТерО были выбиты с занимаемых позиций в селе Бобылевка (Глуховский район)», — говорится в публикации.

Отмечается, что именно из населённого пункта вдоль реки Клевень украинские подразделения вели обстрелы гражданской инфраструктуры в Курской области. Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Новости СВО. ВСУ выбиты из Круглого и Резниковки, ВС РФ расширяют буферную зону, Зеленский признал дефицит ПВО из-за Ирана, 3 марта
Новости СВО. ВСУ выбиты из Круглого и Резниковки, ВС РФ расширяют буферную зону, Зеленский признал дефицит ПВО из-за Ирана, 3 марта

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении трёх населённых пунктов. Под контроль российских войск перешли Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике, а также село Круглое в Харьковской области. Круглое было взято подразделениями группировки войск «Север», Дробышево — силами группировки «Запад», а Резниковку освободили бойцы Южной группировки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar