Российские военные освободили село Бобылевка в Сумской области. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с одноимённой группировкой войск.

«В ходе решительных действий штурмовых подразделений 33 сб 80 омсбр 14 АК группировки войск «Север» националисты закарпатской 101 обр ТерО были выбиты с занимаемых позиций в селе Бобылевка (Глуховский район)», — говорится в публикации.

Отмечается, что именно из населённого пункта вдоль реки Клевень украинские подразделения вели обстрелы гражданской инфраструктуры в Курской области. Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.