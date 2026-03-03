PepsiCo готовит почву для возвращения в Россию

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетических напитков. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Заявки были поданы в октябре 2024 года от имени компании «ПепсиКо». В феврале 2026 года Роспатент принял положительное решение о регистрации пяти товарных знаков Pepsi. Согласно документам, компания получила право производить и продавать в России энергетические, изотонические и обогащённые протеином напитки DriveMe под пятью различными брендами.

PepsiCo — один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков. Компании принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, 7up, Lay’s, Cheetos и Doritos. В России её история началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве. В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в РФ.