Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 09:13

Посольство США в Кувейте закрыли на неопределённый срок после ударов Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

США закрывают своё посольство в Кувейте на неопределённый срок из-за напряжённости в регионе. Об этом объявлено на официальной странице дипмиссии в соцсети X.

«В связи с сохраняющейся напряжённостью в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейших уведомлений. Мы отменили все плановые и экстренные консульские встречи», — говорится в заявлении.

Американская сторона пообещала дополнительно проинформировать, когда посольство возобновит работу в обычном режиме.

Три американских истребителя F-15E над Кувейтом сбили дружественным огнём
Три американских истребителя F-15E над Кувейтом сбили дружественным огнём

Иран периодически устраивает обстрелы Кувейта, поскольку там стоят американские военные базы. Ранее Life.ru рассказывал, что КСИР задействовал 12 беспилотников в атаке по базе Арифджан. Кроме того, недавно был нанесён удар по посольству США в том же Кувейте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar