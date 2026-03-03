Посольство США в Кувейте закрыли на неопределённый срок после ударов Ирана

США закрывают своё посольство в Кувейте на неопределённый срок из-за напряжённости в регионе. Об этом объявлено на официальной странице дипмиссии в соцсети X.

«В связи с сохраняющейся напряжённостью в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейших уведомлений. Мы отменили все плановые и экстренные консульские встречи», — говорится в заявлении.

Американская сторона пообещала дополнительно проинформировать, когда посольство возобновит работу в обычном режиме.