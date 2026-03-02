Владимир Путин
2 марта, 11:26

Беспилотник атаковал Посольство США в Кувейте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Территория Посольства США в Кувейте подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Комплекс американского посольства в Кувейте подвергся атаке дроном... Сообщения о жертвах пока не поступали», — сказал собеседник издания.

Напомним, военная операция против Ирана началась 28 февраля. Под ударами оказались Тегеран и более десяти крупных городов Ирана. Атакованы объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи – он погиб. Детская больница Ганди в центре Тегерана также пострадала от ракетных ударов США и Израиля — оттуда срочно эвакуируют новорождённых. Дональд Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана. Также, по его словам, Вашингтон уничтожил девять боевых судов противника.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
