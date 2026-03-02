Беспилотник атаковал Посольство США в Кувейте

Территория Посольства США в Кувейте подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Комплекс американского посольства в Кувейте подвергся атаке дроном... Сообщения о жертвах пока не поступали», — сказал собеседник издания.