Беспилотник атаковал Посольство США в Кувейте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Территория Посольства США в Кувейте подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«Комплекс американского посольства в Кувейте подвергся атаке дроном... Сообщения о жертвах пока не поступали», — сказал собеседник издания.
Напомним, военная операция против Ирана началась 28 февраля. Под ударами оказались Тегеран и более десяти крупных городов Ирана. Атакованы объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи – он погиб. Детская больница Ганди в центре Тегерана также пострадала от ракетных ударов США и Израиля — оттуда срочно эвакуируют новорождённых. Дональд Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана. Также, по его словам, Вашингтон уничтожил девять боевых судов противника.
